نادال يتأهل للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة

باريس-سانا

تغلب المصنف الثاني عالميا الإسباني رافائيل نادال على نظيره الألماني يانيك مادين بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-1 و 6-2 و 6-4 ليتأهل إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”.

وواصل نادال حامل لقب رولان جاروس 11 مرة من قبل سلسلة نتائجه المميزة في الدور الثاني للمسابقة حيث حقق من قبل 14 انتصارا دون أن يتعرض لأي هزيمة مقتنصا اليوم فوزه رقم 15.

وضرب نادال بذلك موعدا في الدور الثالث مع البلجيكي ديفيد جوفين الذي تغلب بدوره على الصربي ميومير كيسمانوفيتش بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-2 و6-4 و6-3.