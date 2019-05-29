البطريرك كيريل لـ أبناء شهداء سوريين وروس: آباؤكم أبطال

موسكو-سانا

أكد بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل ضرورة إدراك قيمة تضحيات السوريين والروس الذين استشهدوا على أرض سورية دفاعا عنها.

وقال البطريرك كيريل خلال لقائه اليوم في موسكو مجموعة من أبناء الشهداء السوريين وأبناء الجنود الروس الذين استشهدوا في سورية: “آباؤكم أبطال.. والبطولة هي القيمة الأغلى في حياة الإنسان لأنها تظهر أقوى المشاعر والصفات لدى الإنسان لدرجة تجعله لا يخاف من الموت”.

وشدد البطريرك كيريل على ضرورة تبني مغزى هذه التضحيات بالعقل والقلب.

وكان عشرة أطفال من مدرسة أبناء الشهداء في طرطوس أعمارهم بين سن 10 و 12 عاما قاموا بدعوة من منظمة المحاربين القدامى الروسية “الأخوة في القتال” بزيارة إلى روسيا وشبه جزيرة القرم حيث زاروا الكرملين ومتحف النصر وقابلوا مشاهير الرياضيين الروس.