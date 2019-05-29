القضاء على 14 من إرهابيي “داعش” في نينوى بالعراق

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” بمحافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان “إن وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي استهدفت مقراً لإرهابيي تنظيم داعش في قضاء الحضر جنوب غرب مدينة الموصل أسفرت عن مقتل 14 إرهابياً بينهم انتحاريون ومتزعمون”.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

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