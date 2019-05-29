SCS-NET
الشريط الأخباري

القضاء على 14 من إرهابيي “داعش” في نينوى بالعراق

2019-05-29

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” بمحافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان “إن وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي استهدفت مقراً لإرهابيي تنظيم داعش في قضاء الحضر جنوب غرب مدينة الموصل أسفرت عن مقتل 14 إرهابياً بينهم انتحاريون ومتزعمون”.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

قوات الأمن العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في الموصل

بغداد-سانا ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين في الموصل شمال العراق. وجاء في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved