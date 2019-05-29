3 حزيران آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الواقع في الـ3 من حزيران القادم.

ووفق بيانات الوزارة بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مختلف فروع ومراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بالمحافظات للاستفادة من البرنامج منذ الـ10 من آذار الماضي حتى الآن أكثر من 35 ألف طلب.

وأقر مجلس الوزراء في العاشر من شباط الماضي برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية بغض النظر عن سنوات خدمتهم الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency