المركزي يعدل قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات

دمشق-سانا

أصدر مصرف سورية المركزي تعميما تضمن تعديل قائمة المواد التي لها أولوية فى تمويل المستوردات من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وسمح المركزي بموجب التعميم الجديد للمصارف والذي صدر أمس بتمويل مواد إضافية للمواد المشمولة بالتعميم رقم 1804 تاريخ الـ 29 من الشهر الماضى والتعميم رقم 1884 الصادر في التاسع من الشهر الجاري حيث أجاز تمويل كافة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقا قبل صدور التعميم رقم 1804 آنف الذكر إضافة لتمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات.

وتضمن التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه السماح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين السابقين شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية “الصناعة-الزراعة” حسب الحال يفيد بأن المواد التى يطلب تمويلها هي مواد أولية أو مستلزمات إنتاج صناعي أو زراعي.

كما سمح المركزي بتمويل مستوردات التشغيل اللازمة لشركات الاتصالات الخاصة شريطة قيام المستورد بإرفاق كتاب صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة يثبت أن المواد التي يطلب تمويل استيرادها هي مستلزمات تشغيل.

وأشار المركزي إلى أن التعميم الجديد جاء بناء على الطلبات والاستفسارات العديدة التي وردت إلى المصرف وعلى توصيات الحكومة وتحاشيا لإلحاق خسائر كبيرة بالمستوردين وحرصا على عدم إخلال المصارف بالالتزامات المترتبة عليها.

وفي تصريح لـ سانا أكدت مدير مديرية العلاقات الخارجية في المركزي لينا يحيى أن التعميم يأتي في إطار سعي المصرف لضمان استمرارية العملية الإنتاجية وجاء بناء على توجيهات الحكومة المستمرة المتمثلة بدعم استمرار دوران عجلة الإنتاج بشتى السبل الممكنة.

وسيم العدوي