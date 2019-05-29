اللواء سلامي: لدينا صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة

طهران-سانا

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي عن امتلاك بلاده منظومة صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن سلامي قوله اليوم: إن امتلاك إيران منظومة صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة هي تقنية لا تتوفر إلا لدولة أو اثنتين في العالم مشيرا إلى أن إيران اختبرت هذه المنظومة بنجاح قبل اثني عشر عاما على أهداف بحجم ثلث حاملات الطائرات وأنها حققت التطور إلى الحد الذي أصبحت نسبة الإصابة في صواريخها مئة بالمئة.

ولفت إلى أن إيران وبالرغم من التحديات التي تواجهها وصلت في مجال الصناعات الدفاعية إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مبينا أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في تصميم وإنتاج أنواع العربات وناقلات الجند والصواريخ والطائرات القتالية والطائرات المسيرة وعملت على تطوير صواريخ مختلفة بعيدة وقصيرة ومتوسطة المدى حيث تمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط.