الرحلات السياحية تؤم معلولا وتطلعات بأن يكون الموسم السياحي أفضل

الأربعاء / 29 / 05 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دمشق وموسكو تدعوان المجتمع الدولي للضغط على واشنطن لإخراج قواتها المحتلة من سورية في أسرع وقت
2019-05-29
زيمان: سياسات بعض الدول الغربية تجاه سورية والعراق وليبيا أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا
2019-05-29
طهران: ضرورة احترام سيادة سورية وحقها بتطهير أراضيها من الإرهاب
2019-05-28
باحثان روسيان:نهج واشنطن يشجع الإرهابيين بإدلب على التصعيد-فيديو
2019-05-28
مراد: سورية ستنتصر على محاولات كسر صمودها
2019-05-28
حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية أفشلت المخططات الصهيوأمريكية
2019-05-28
الشيوعي الكوبي: نعتز بصمود سورية في حربها على الإرهاب
2019-05-28
محليات
بعد إعادة تأهيلها.. افتتاح حديقة الأشعري في حي العرفي بدير الزور
2019-05-29
برنامج دعم المسرحين.. تأمين فرص عمل وتدريب لتأسيس مشاريع متناهية الصغر
2019-05-29
الحرارة تتجاوز معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات
2019-05-29
القدس عاصمة فلسطين الأبدية… ملتقى فكري ومعرض فني في المستشارية الثقافية الإيرانية
2019-05-28
التربية تصدر قرارات تعيين دفعة ثانية من الناجحين في مسابقة للفئة الثانية
2019-05-28
أداء التعليم العالي تحت قبة مجلس الشعب.. إبراهيم: تحسين تصنيف الجامعات السورية وأتمتة عمل المشافي
2019-05-28
إخماد 3 حرائق في كفرسوسة والعصرونية وباب توما اقتصرت أضرارها على الماديات
2019-05-28
رياضة
بإرادة قوية وطموح كبير..نسور قاسيون يستعدون لوديتي إيران وأوزبكستان
2019-05-29
بعد تأهل أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي.. بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم ستشهد ولادة بطل جديد
2019-05-29
كوريا الجنوبية تحقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بمونديال الشباب
2019-05-28
الإصابة تغيب لاعب وسط ليفربول كيتا عن نهائي التشامبينزليغ
2019-05-28
الأرجنتين تفوز على البرتغال وتبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب
2019-05-28
الروسي خاتشانوف يعبر إلى ثاني أدوار بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-28
ميلانو يعلن رحيل مدربه غاتوسو بالتراضي
2019-05-28
اقتصاد
بدء حصاد محصول القمح في الحسكة
2019-05-29
إعادة آلتين إلى الإنتاج في شركة صناعة الصوف والسجاد بحماة
2019-05-29
تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
2019-05-29
الذهب يرتفع بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
2019-05-29
هواوي تشرع بمقاضاة إدارة ترامب
2019-05-29
شركة الدباغة تعيد العمل بخط إنتاج الجلود الملونة وتطلق ورشة لخياطة الستر الجلدية
2019-05-28
الرحلات السياحية تؤم معلولا وتطلعات بأن يكون الموسم السياحي أفضل-فيديو
2019-05-28
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الجيش يدمر بضربات مركزة آليات وأوكاراً لإرهابيي (النصرة) بريف إدلب الجنوبي
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