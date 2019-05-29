قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أطفال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة أبوديس في مدينة القدس المحتلة واعتقلت شابا فلسطينيا وسيدة كما اعتقلت ثلاثة أطفال من داخل المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency