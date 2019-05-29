الذهب يرتفع بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بفعل إشارات إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 59ر1281 دولارا للأوقية “الأونصة” وذلك بعد أن انخفض في الجلسة السابقة من ذروة أسبوع عند 32ر1287 دولارا والتي بلغها يوم الاثنين.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 80ر1280 دولارا للأوقية.

ويشهد الذهب كملاذ آمن طلبا في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة إلى 15ر1345 دولارا للأوقية.

وربحت الفضة 3ر0 بالمئة لتصل إلى 39ر14 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من كانون الأول الماضي في الجلسة السابقة عند 25ر14 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 11ر798 دولارا للأوقية.