إنجاز مشروع استبدال كابلات توتر كهربائية أرضية قديمة في شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

أنجزت الشركة العامة لكهرباء السويداء مشروع استبدال كابلات توتر كهربائية أرضية قديمة في مدينة شهبا لتفادي الأعطال التي تحدثها.

وذكر مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع البالغ كلفته الإجمالية 710ر73 مليون ليرة تبلغ أطوال خطوطه نحو 7827 مترا ويغذي 8 مراكز أرضية منتشرة في مواقع مختلفة بمدينة شهبا.

وأكد نوفل أن أهمية المشروع تكمن في تحسين استثمار الشبكة الكهربائية وزيادة وثوقيتها لافتا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع مماثلة خلال الفترة القادمة في العديد من المناطق.

ويبلغ عدد مشتركي الكهرباء في مدينة شهبا بالسويداء نحو 8 آلاف مشترك.