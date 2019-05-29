روسيا تبدأ عمليات التصنيع الشاملة لمقاتلات الجيل الخامس سو57

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن مصنع كومسومولسك اون آمور للطائرات أصبح جاهزا بشكل تام لبدء التصنيع الشامل لمقاتلات الجيل الخامس الروسية سو57.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كريفوروتشكو قوله اليوم خلال زيارته للمصنع “سنحصل على أول مقاتلة من هذا الطراز بحلول نهاية العام الجاري … نحن نتحدث بالفعل عن إنتاج ضخم… قمنا بتقييم جاهزية الطائرة اليوم فضلا عن استعداد المصنع لتنفيذ جميع الخطط”.

يشار إلى أن المقاتلة سو57 التي طورت لتحل مكان مقاتلات سو 27 في سلاح الجوي الروسي تتميز بقدرتها على إخفاء نفسها عن الرادارات المضادة وكان أول تحليق لها في عام 2010 فيما كشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران في العام 2011.

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