زيمان: سياسات بعض الدول الغربية تجاه سورية والعراق وليبيا أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا

براغ-سانا

انتقد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان سياسات بعض الدول الغربية تجاه سورية والعراق وليبيا وغيرها من دول الشرق الأوسط.

وقال زيمان في تصريحات له أمام المشاركين في منتدى جوفين الاقتصادي في براغ إن هذه السياسات أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء في سورية والعراق عدا عن الخراب الذي أصاب البلدين فيما نرى في ليبيا حالة الفوضى التي تعم البلد وتحولها الى طريق مرور للمهاجرين من افريقيا.

ولفت زيمان إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية استخدمت الكذب والتضليل لتبرير غزو العراق وممارساتها في الشرق الأوسط موضحا أن السياسات الأمريكية الحالية تجاه الصين تضر أيضا بالمصالح الاقتصادية العالمية.

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