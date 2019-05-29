الإصابة تغيب لاعب وسط ليفربول كيتا عن نهائي التشامبينزليغ

لندن-سانا

أعلن يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي أن الفريق سيفقد خدمات لاعب وسطه الغيني نابي كيتا في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام الخصم اللندني توتنهام السبت المقبل بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وقال المدرب الألماني: “لا توجد أي فرصة لكيتا حتى لو بدأ بالتعافي بشكل جيد”.

في المقابل بدا كلوب أكثر تفاؤلا بشأن حظوظ مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي مدريد وقال: إن “فيرمينو تدرب مجددا الأسبوع الماضي وسيعاود التدريب غدا ويبدو أنه في حالة جيدة ما يعني أنه سيخوض النهائي”.