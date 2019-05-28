الخارجية الروسية: ورشة البحرين محاولة أمريكية لفرض تسوية بديلة

موسكو – سانا

انتقدت روسيا دعوة الولايات المتحدة لعقد “ورشة عمل اقتصادية” في البحرين للترويج لمؤامرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية محذرة من أن واشنطن تحاول فرض سبل بديلة للتسوية بعيدا عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم ونقله موقع روسيا اليوم “السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل في الشرق الأوسط بحزمة من المكافآت الاقتصادية وتمييع مبدأ إقامة دولتين يثير قلقا عميقا”.

ونبهت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن الحديث في إطار هذه الورشة “يدور كما هو واضح حول محاولة أمريكية جديدة لتغيير الأولويات للأجندة الإقليمية وفرض ما تسمى “رؤية بديلة” للتسوية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي”.

وكانت الإدارة الأمريكية دعت في وقت سابق إلى عقد “ورشة عمل اقتصادية” في العاصمة البحرينية المنامة في الـ 25 والـ 26 من الشهر القادم للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بتنسيق وتواطؤ من مشيخات الخليج وسط رفض وتنديد واسعين من الفلسطينيين الذين وصفوا الورشة بأنها حلقة جديدة من حلقات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل القتل والإرهاب بحقهم وطعنة للقضية الفلسطينية.