الجيش اليمني يكبد مرتزقة العدوان السعودي خسائر فادحة في جبهات عدة

صنعاء – سانا

نفذ الجيش اليمني اليوم عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية المصلوب بالجوف وكبدهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع “المسيرة نت” بأن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بعملية هجومية مواقع مرتزقة العدوان في معسكر السلان بمديرية المصلوب مشيرا إلى أن العملية خلفت خسائر في صفوف المرتزقة.

وأوضح المصدر أن الجيش أفشل زحفا لمرتزقة العدوان في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني أفشل أيضا محاولة زحف لمرتزقة العدوان على مواقعه في الربوعة بعسير بينما نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الطلعة بنجران خلفت قتلى وجرحى بصفوفهم.

وكان عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا أمس خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والجوف.