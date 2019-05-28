نقابة المحامين بأنقرة: سلطات النظام التركي قامت بتعذيب دبلوماسيين

أنقرة-سانا

كشفت نقابة المحامين في العاصمة التركية أنقرة أن سلطات النظام التركي أقدمت على تعذيب خمسة على الأقل من موظفي وزارة الخارجية التركية السابقين بعد اعتقالهم بذريعة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز عام 2016.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النقابة قولها إن خمسة دبلوماسيين سابقين أكدوا في مقابلات أنهم “تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وأنه تم تهديد بعضهم بالاعتداء عليهم جنسيا”.

وأشارت النقابة إلى أن التعذيب تم على يد أشخاص قالوا أنهم من عناصر جهاز الاستخبارات التابع للنظام التركي.

وكان النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجلي أوغلو أعلن في وقت سابق أن نحو 100 شخص تعرضوا للتعذيب وأن 20 منهم عانوا إساءة معاملة شديدة.

ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت سلطات النظام التركي نحو 50 ألف شخص وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 100 ألف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرسين والقضاة.