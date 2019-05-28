الجعفري: سورية لن تألو جهداً في تخليص أبناء محافظة إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وفي وضع حد لاعتداءاتها على المدنيين في البلدات والمدن المجاورة

الثلاثاء / 28 / 05 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باحثان روسيان: نهج واشنطن يشجع الإرهابيين في إدلب على التصعيد
2019-05-28
مراد: سورية ستنتصر على محاولات كسر صمودها
2019-05-28
حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية أفشلت المخططات الصهيوأمريكية
2019-05-28
الشيوعي الكوبي: نعتز بصمود سورية في حربها على الإرهاب
2019-05-28
بروفسور تشيكي: على الغرب الإقرار بفشل خططه في سورية
2019-05-28
لقاء الأحزاب اللبنانية: الجيش السوري سيقضي على الإرهاب
2019-05-27
الراعي يجدد دعوته إلى مساعدة المهجرين السوريين للعودة إلى وطنهم
2019-05-27
محليات
أداء التعليم العالي تحت قبة مجلس الشعب.. إبراهيم: تحسين تصنيف الجامعات السورية وأتمتة عمل المشافي
2019-05-28
إخماد 3 حرائق في كفرسوسة والعصرونية وباب توما اقتصرت أضرارها على الماديات
2019-05-28
التربية تصدر قرارات تعيين دفعة ثانية من الناجحين في مسابقة للفئة الثانية
2019-05-28
(موسيقى ودراويش).. إحياء طقوس رمضان في دمشق القديمة-فيديو
2019-05-28
إطلاق التحضيرات لتنظيم الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي
2019-05-28
دعوة نوادي الروبوتيك إلى المشاركة ببطولة المدن الذكية
2019-05-28
إخماد حريق في تجمع مزارع الأمل بريف القنيطرة
2019-05-28
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم يواصل معسكره التدريبي استعدادا للقاءي إيران وأوزبكستان ودياً
2019-05-28
سيرينا تتأهل إلى الدور الثاني برولان غاروس
2019-05-28
ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-28
نادال يهزم هانفمان في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-27
أستون فيلا يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز
2019-05-27
الفيفا يعاقب الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي بالإيقاف مدى الحياة
2019-05-27
تسيسكا موسكو يعلن رحيل مهاجمه هرنانديز
2019-05-27
اقتصاد
الرحلات السياحية تؤم معلولا وتطلعات بأن يكون الموسم السياحي أفضل
2019-05-28
شركة الدباغة تعيد العمل بخط إنتاج الجلود الملونة وتطلق ورشة لخياطة الستر الجلدية
2019-05-28
أجنحة الشام تستأنف رحلاتها المباشرة إلى مسقط
2019-05-28
تسارع عمليات تسويق الشعير بالحسكة.. وانتهاء استعدادات الحصاد بطرطوس
2019-05-28
تكاليف التمويل تمحو أرباح الشركات التركية
2019-05-28
حركة نشطة في أسواق درعا قبيل عيد الفطر
2019-05-28
حرب ترامب التجارية ضد الصين تنعكس سلبا على السياحة الأمريكية
2019-05-28
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الجعفري: سورية عازمة على تحرير كامل ترابها الوطني من أي وجود أجنبي غير شرعي
الإرهابيون يعتدون بالقذائف على قمحانة وسلحب بريف حماة
وسائل إعلام العدو تقر بدور حكومة الاحتلال في فبركة إرهابيي (الخوذ البيضاء) لمسرحيات الكيميائي
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قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية
الجيش يرد على خروقات المجموعات الإرهابية ويدمر عددا من أوكارها بريف حماة الشمالي
عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة أسفر عن استشهاد مقاتل وإصابة آخر
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الجعفري: تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية أمر غير مقبول ويجب عدم استمراره
الجعفري: سورية لن تألو جهداً في تخليص أبناء محافظة إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وفي وضع حد لاعتداءاتها على المدنيين في البلدات والمدن المجاورة
2019-05-28
2019-05-28
seba
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الجعفري: سورية تؤكد مجدداً أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس
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الجعفري: سورية حذرت مراراً من دعم بعض الدول للإرهاب ومن سعيها للاستثمار فيه لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها خدمة لأجنداتها السياسية
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الجعفري: تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية أمر غير مقبول ويجب عدم استمراره
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