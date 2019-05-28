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عــاجــل الجعفري: تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية أمر غير مقبول ويجب عدم استمراره

الجعفري: سورية تؤكد مجدداً أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس

2019-05-28

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الجعفري: تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية أمر غير مقبول ويجب عدم استمراره

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