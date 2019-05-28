الجعفري: ميليشيا “قسد” العميلة للولايات المتحدة ارتكبت مجازر ومارست البطش والاعتقال والتعذيب بحق السوريين الذين يطالبون بحقوقهم وبعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق وجودها