SCS-NET
عــاجــل الجعفري: تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية أمر غير مقبول ويجب عدم استمراره

الجعفري: ميليشيا “قسد” العميلة للولايات المتحدة ارتكبت مجازر ومارست البطش والاعتقال والتعذيب بحق السوريين الذين يطالبون بحقوقهم وبعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق وجودها

2019-05-28

انظر ايضاً

الجعفري: تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب على سورية أمر غير مقبول ويجب عدم استمراره

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved