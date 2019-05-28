النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق أكثر من 100 شخص

أنقرة- سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 101 شخصاً بينهم جنود وضباط بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر قضائية قولها اليوم: “إن أعضاء النيابة العامة أصدروا أوامر اعتقال بحق 74 شخصاً في اسطنبول منهم 32 شخصاً في الخدمة الفعلية بتهمة التسلل داخل القوات المسلحة التركية”.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الادعاء في أضنة أصدروا كذلك مذكرات اعتقال بحق 27 جندياً بينهم 20 في الخدمة الفعلية.

ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت سلطات النظام التركي نحو 50 ألف شخص وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 100 ألف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرسين والقضاة.

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