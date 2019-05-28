إيران: (صفقة القرن) ستعود بالفشل والعار على داعمينها

طهران-سانا

أكد مجلس خبراء القيادة في إيران أن المشروع المذل المسمى (صفقة القرن) لن يعود سوى بالفشل والعار على المتبنين والداعمين له.

وأدان المجلس في بيان أصدره اليوم جرائم المحتلين الصهاينة وحماتهم الغربيين والعرب ضد فلسطين والقدس الشريف مشدداً على أن مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب ستعطي ثمارها في المستقبل القريب.

ودعا المجلس الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي التي تصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك موضحاً أن المشاركة الواسعة ستعبر عن الرفض لكل المخططات الاستعمارية التي تستهدف الهيمنة على الدول الإسلامية ومقدراتها.

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