عشرات المتطوعين الشباب يشاركون في مبادرة (كفاية)

حمص-سانا

عشرات المتطوعين من الغرفة الفتية الدولية بحمص يشاركون حالياً في مبادرة (كفاية) التي أطلقتها الغرفة مع حلول شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي وروح التعاضد بين الشرائح المجتمعية المختلفة من خلال دعم الشرائح المحتاجة وتأمين احتياجاتها الغذائية خلال الشهر الفضيل.

المبادرة التي تقرب المسافة بين أفراد وأسر الوطن الواحد تعمل على جمع الخضار والفواكه التي يتبرع بها المواطنون في المحال التجارية قبل فرزها وتوزيعها على الأسر المستهدفة بشكل يومي حسب ما أوضح رئيس الغرفة الدكتور نجيب الفرا في تصريح لـ سانا الشبابية مبيناً أن المبادرة تقوم على وضع سلتين في كل محل لبيع الخضار والفواكه التي يتم تقديمها من قبل الأهالي ليتم جمعها قبل أن تنقل إلى مركز الهلال الأحمر حيث يقوم فريق ثان بعملية جمع الكميات وتوزيعها في أكياس قبل إيصالها إلى الشريحة المستفيدة.

وأكد رئيس الغرفة أن الإقبال الكبير على فعاليات المبادرة والعمل بروح تشاركية عالية ساهم حتى الآن في جمع 6 أطنان من الخضار التي خصص قسم منها لطبخ الطعام المعد للتوزيع على 350 أسرة يومياً في حين يوزع الباقي دون طبخ على أكثر من 3000 عائلة لافتاً إلى أن المبادرة تسعى من خلال هذا النشاط إلى مد يد العون إلى الفئات الأكثر حاجة.

وأضاف: نسعى لاستدامة خير هذا المشروع وعدم اقتصاره على شهر رمضان فقط خاصة أن المبادرة حققت نتائج فاقت التوقعات حيث يتم يومياً إيصال أكثر من 500 كيلو غرام إلى الشرائح المستهدفة بالإضافة إلى جمع ما يقارب 1000 كيلوغرام من سوق الهال في حمص وذلك بهمة أكثر من أربعين متطوعاً من الغرفة.

سالي سطمة مديرة المشروع وصاحبة فكرة المبادرة أكدت أن المبادرة الساعية لتكون نشاطاً مستداماً ترمي إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح بما يضمن وصول العون إلى محتاجيه موضحة أنه يتم يومياً تقسيم المتطوعين والسيارات المعدة للتوزيع والتحصيص مؤكدة أن التوزيع يشمل بالإضافة للعائلات العديد من الجمعيات التي ترعى الأطفال والأيتام كجمعية (شعاع الأمل) و(جفرا) وسواهما.

المتطوعون في المبادرة علي السمرة وعلاء بيرقدار ورفى الدروبي وسالي كسيبي ودانا الاغا وعبيدة الفرا ساندوا أنشطة المبادرة بحماس وهمة عالية موضحين أن هذا الفعل التطوعي أدخل السعادة إلى مئات القلوب وساهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

صبا خيربك

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