مظلتي.. مبادرة شبابية توعوية للأطفال في دمشق

دمشق-سانا

مجموعة من الشباب الواعي من مختلف الاختصاصات الجامعية اجتمعت في وقت سابق تحت مظلة فريق تطوعي تنموي يحمل اسم (مظلتي) بهدف العمل على دعم شريحة الأطفال وتعزيز مفاهيمها الفكرية والمهاراتية حيث يتميز أعضاء الفريق المحتضن من قبل مؤسسة (حياة) للتنمية بخضوعهم لعدة تدريبات تخصصية في مجال حماية الطفل والتعامل معه.

وحسب ما ذكرت دانا عابدين مسؤولة المؤسسة أن أهم الحوافز التي دفعت لتكوين فريق (مظلتي) التطوعي هي حاجة المجتمع لكادر شبابي يعمل على التنمية المجتمعية عموماً وتنمية الطفل بشكل خاص ممن يمتلكون الشغف والرغبة في تحقيق التغيير الإيجابي لتحسين واقع الأطفال وتمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة بطرق تفاعلية.

وأشارت عابدين إلى أن الفريق أقام مؤخراً عدداً من الورشات التوعوية في منطقة دمر استهدفت الأطفال واليافعين والسيدات بهدف نشر الوعي حول خطورة الإدمان على التدخين والأركيلة في أوساط الفئات العمرية الصغيرة.

واعتبرت هند حديد عضو في الفريق أن الورشات تمتلك طابعاً توعوياً وترفيهياً في آن معاً كما أنها تعزز القيم الأخلاقية والمفاهيم الإيجابية لدى الطفل موضحة أنه تم وضع مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تم اختيارها بعناية لتوظيف طاقات الأطفال وتوجيههم بشكل سليم.

ولفتت المتطوعة عايدة طاحون إلى أنها تسعى برفقة الكادر الشبابي المشرف على البرنامج إلى “اكتشاف ما يحبه الأطفال وما يرغبون به وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وخاصة أنهم يظهرون وعياً عميقاً وتفاعلاً كبيراً”.

وأكد الأطفال يزن الأحمد وهيلدا الصالح ونورة يوسف أن الأنشطة المنوعة التي شملها البرنامج مكنتهم من تعلم الكثير من الأشياء الجديدة كما أنها ساعدتهم على التعرف إلى بعضهم البعض جيداً بالإضافة إلى استمتاعهم بالألعاب الترفيهية.

يشار إلى أن (مظلتي) هو فريق تطوعي تأسس عام 2017 حيث نفذ منذ انطلاقته عدداً من النوادي للأطفال واليافعين حول التربية المالية والاجتماعية في كل من منطقة دمر البلد وجديدة عرطوز كما نفذ عدة ورشات توعوية لهذه الشريحة حول القوانين والحقوق الخاصة بها.

ربى شدود

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