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دعوة نوادي الروبوتيك إلى المشاركة ببطولة المدن الذكية

2019-05-28

دمشق-سانا

دعت هيئة التميز والإبداع اليوم نوادي الروبوتيك في الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية والمراكز التدريبية المتخصصة للمشاركة في البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت WRO المقرر تنظيمها بدمشق في آب القادم تحت عنوان “المدن الذكية”.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل للفرق والحكام سيبدأ في حزيران القادم والبطولة تستمر ثلاثة أيام وتضم خمس مسابقات هي المسابقة النظامية (الفئة الابتدائية) للأطفال واليافعين أقل من 13 عاماً والمسابقة النظامية (الفئة المتوسطة) لليافعين من عمر 13 إلى 15 عاماً والمسابقة النظامية (الفئة العليا) للشباب من عمر 16 إلى 19 عاماً والمسابقة المفتوحة للفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا والمسابقة الجامعية (مسابقة التحدي المتقدم) للشباب من عمر 17 إلى 25 عاماً.

ويتأهل الفريق الحائز المركز الأول في كل فئة إلى البطولة العالمية المقرر إقامتها في هنغاريا خلال تشرين الثاني القادم.

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