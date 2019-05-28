شركة الدباغة تعيد العمل بخط إنتاج الجلود الملونة وتطلق ورشة لخياطة الستر الجلدية

دمشق-سانا

أطلقت الشركة العامة للدباغة اليوم العمل بالخط الجديد لإنتاج الجلود الملونة وورشة خياطة الستر بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 سترة شهريا ما يسهم في تخفيف الكلف وزيادة الريعية الاقتصادية للشركة وتقديم منتج ذي جودة عالية لجهات القطاع العام وللمواطنين بأسعار منافسة في السوق وبما يخدم صناعات الجلديات في سورية.

وأشار وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة في تصريح له إلى أنه بإطلاق الخط الجديد نكون أمام مرحلة إنتاجية جديدة بدءا من مرحلة البيكلس إلى خياطة الستر الجلدية لافتا إلى جهود إدارة الشركة والعمال والفنيين لصيانة الآلات وإقلاعها ما يوفر منتجات منها بشكل متميز بجميع الألوان والنماذج.

مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر أكد أهمية إقلاع هذا الخط والورشة لخياطة الستر الجلدية في الشركة بدلا من خياطتها لدى القطاع الخاص مبينا أن الشركة أحد أهم روافد المؤسسة بالنسبة لتامين القطع الأجنبي من خلال تصدير الجلود ونأمل أن تعود إلى سابق عهدها.

من جهتها المديرة العامة للشركة العامة للدباغة جورجيت سليمان أشارت إلى أنه وضمن خطة الوزارة تم إنشاء نواة ورشة لخياطة الستر الجلدية من جلود الغنم المصنعة ضمن الشركة بالتعاون مع الشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم” والشركة الأهلية للمطاط بهدف الاستغناء عن عقود التشغيل لدى الغير مبينة أنه سيتم توسيع هذه الورشة للاستغناء نهائيا عن عقود الخياطين.

وبحسب سليمان فإنه تمت إعادة تأهيل خط إنتاج الجلود ابتداء من مرحلة البيكلس وصولا إلى مرحلة المنتج وبألوان متعددة للجلد تصل إلى أكثر من عشرة ألوان تلبية لأذواق المستهلكين لافتة إلى أنه سيتم العمل لاستهداف جهات القطاع الخاص مع تقديم منتجات بأسعار منافسة ليتراوح سعر السترة من 25 الف الى 40 الف ليرة حسب المواصفات المطلوبة.

أحمد سليمان