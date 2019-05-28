محلج الفداء بحماة يبدأ بيع البذور الصناعية إلى شركات الزيوت الخاصة

حماة-سانا

بدأ محلج الفداء في حماة بيع البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات الزيوت الخاصة.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام كردي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المحلج كان خلال الفترة الماضية يقوم بشحن البذور الصناعية إلى شركتي الزيوت العامة في حماة والنيرب إلا أنهما توقفتا عن استجرار المادة لذا تم التوجه نحو شركات الزيوت الخاصة وتم توقيع عقود مع عدد منها.

ولفت إلى أن المحلج يواصل عمليات حلج الأقطان المحبوبة التي استلمها من فلاحي محافظة الحسكة والبالغة 17 ألف طن حيث تم حلج 15300 طن نتج عنها 5500 طن من القطن المحلوج مقابل 8200 طن بذور صناعية والباقي أتربة ومخلفات ثانوية مشيراً إلى أنه تم توريد 4540 طنا من القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج.

وكان محلج الفداء أنتج هذا الموسم 126 طنا من البذور الزراعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من فلاحي محافظة حماة.