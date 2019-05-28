SCS-NET
عــاجــل مراسل سانا: المجموعات الإرهابية تعتدي بالصواريخ على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي

دعموش: الضغوط الأمريكية الإسرائيلية ضد المقاومة مصيرها الفشل

2019-05-28

بيروت-سانا

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الضغوط وحملات التهويل والتهديد الأمريكية الإسرائيلية ضد المقاومة مصيرها الفشل.

وقال دعموش في كلمة اليوم إن “كل ما تقوم به أمريكا وحلفاؤها من حصار وعقوبات ومحاولات تضييق على المقاومة وعلى من يتضامن معها لن يؤثر عليها بشيء” مؤكدا أنه كلما اشتدت الضغوط على المقاومة ازدادت تماسكا وقوة وثباتا على خيارها وطريقها في مواجهة الأطماع والتهديدات والنوايا العدوانية الإسرائيلية.

وشدد دعموش على أن المقاومة لم ترضخ في الماضي رغم كل ما واجهته من صعوبات ومخاطر وهي لن تخضع اليوم لأي محاولات لحرفها عن ثوابتها وخياراتها.

انظر ايضاً

دعموش: المقاومة مصممة على حماية لبنان والدفاع عنه

بيروت-سانا أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش تصميم المقاومة على …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved