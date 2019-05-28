دعموش: الضغوط الأمريكية الإسرائيلية ضد المقاومة مصيرها الفشل

بيروت-سانا

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الضغوط وحملات التهويل والتهديد الأمريكية الإسرائيلية ضد المقاومة مصيرها الفشل.

وقال دعموش في كلمة اليوم إن “كل ما تقوم به أمريكا وحلفاؤها من حصار وعقوبات ومحاولات تضييق على المقاومة وعلى من يتضامن معها لن يؤثر عليها بشيء” مؤكدا أنه كلما اشتدت الضغوط على المقاومة ازدادت تماسكا وقوة وثباتا على خيارها وطريقها في مواجهة الأطماع والتهديدات والنوايا العدوانية الإسرائيلية.

وشدد دعموش على أن المقاومة لم ترضخ في الماضي رغم كل ما واجهته من صعوبات ومخاطر وهي لن تخضع اليوم لأي محاولات لحرفها عن ثوابتها وخياراتها.