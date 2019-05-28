بروفسور تشيكي: على الغرب الأقرار بفشل خططه في سورية

براغ-سانا

دعا الأستاذ الجامعي التشيكي أوسكار كريتشي دول الغرب إلى إنهاء الاجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية التي فرضتها على سورية والإقرار بفشل الخطط التي وضعتها ضدها.

وأشار كريتشي في حديث أدلى به لموقع “أوراق برلمانية” الالكتروني إلى أن الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب أتاحت المجال لبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح كريتشي أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه سورية هدامة نظرا للوجود الاحتلالي لقواتها على أراضيها ولأنها تعرقل جهود إيجاد تسوية سياسية للأزمة فيها وعملية إعادة الإعمار.