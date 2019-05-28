عريقات يطالب دول العالم بعدم المشاركة في ورشة المنامة

القدس المحتلة-سانا

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة الأمريكية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة الشهر القادم للإعلان عن الشق الاقتصادي من مؤامرة “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عريقات في تصريحات نقلتها وكالة وفا: “نطلب من جميع من قرر المشاركة أن يعيد النظر فمن غير المعقول مناقشة قضية دولة والطرف المعني غير موجود ويعلن رفضه للورشة”.

وشدد عريقات على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وإصراره على نيل حريته وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.