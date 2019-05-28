الشيوعي الكوبي: نعتز بصمود سورية الأسطوري في حربها على الإرهاب

هافانا-سانا

أعرب رئيس الدائرة الاقتصادية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خورخي كويفاس راموس عن تقدير كوبا الكبير لصمود سورية شعبا وقيادة وجيشا في حربها على الإرهاب.

وأكد راموس خلال لقائه سفير سورية لدى كوبا الدكتور إدريس ميا في مقر اللجنة بالعاصمة هافانا اعتزاز كوبا قيادة وشعباً وحزبا بالصمود الأسطوري الذي أظهره الشعب السوري خلال السنوات الثماني الماضية وتقديرها العالي للقيادة الشجاعة والحكيمة للسيد الرئيس بشار الاسد وتضحيات الجيش العربي السوري والبطولات التي سطرها في مواجهة التنظيمات الارهابية وداعميها ومموليها.

من جهته أكد السفير ميا أن أعداء سورية يحاولون الآن من خلال الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تحقيق ما فشلوا فيه من خلال دعمهم للإرهاب إلا ان محاولاتهم هذه ستبوء كسابقاتها بالفشل مشددا على أن الجيش العربي السوري مصمم على تحرير كل شبر من أراضي سورية من الإرهاب مهما غلت التضحيات.

حضر اللقاء نائب رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي خوان كارلوس مارسان.