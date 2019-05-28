أجواء حارة نسبيا وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا نسبيا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وحارا سديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية ويكون الجو صحوا وحارا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وشديد الحرارة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: