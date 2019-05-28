أطباء تشيكيون يطورون لاصقا يساعد في معالجة الكسور المفتتة للعظام

براغ- سانا

طور أطباء من المشفى الجامعي في مدينة برنو التشيكية بالتعاون مع باحثين من مركز الأبحاث في المدينة لاصقا من نوع خاص يساعد في معالجة الكسور المفتتة للعظام.

وقال الناطق باسم المشفى بافل جارا إن خصوصية هذا اللاصق تكمن في أنه يساعد في جبر الكسور واختصار المدة التي يتم فيها تثبيت العظام التي تتعرض للكسر لافتا إلى أن المادة المستخدمة في اللاصق تتفتت داخل الجسم من دون أي تداعيات جانبية.

وأضاف أن هذا اللاصق غير سام للجسم ويدعم نمو الأنسجة العظمية ويتكيف مع أنواع الكسور المختلفة مشيرا الى انه تمت تجربته على كسور الحيوانات فأعطى نتائج سريعة ومضمونة الأمر الذي سمح لاحقا بتجريبه على الكسور المفتتة.