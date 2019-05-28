ظريف يجدد تنديده بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تنديده بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي مشيرا إلى أنه يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عن ظريف قوله في تغريدة اليوم على موقع تويتر حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران: “إن إجراءات ترامب لا تصريحاته ستثبت سعيه لتأجيج التوتر في المنطقة من عدمه”.

وكان ظريف شدد في تصريحات له على أن إيران قادرة على التصدى لأي حرب عسكرية أو اقتصادية ضد الشعب الإيراني مشيرا إلى أن أمريكا تنتهك القواعد والقرارات الدولية عبر إجراءاتها الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد إيران وتحاول عن طريق البلطجة جر الدول الأخرى للعمل بإجراءاتها.

من جهة أخرى جدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح ظريف أن “قائد الثورة الاسلامية في إيران علي الخامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية بإصدار فتوى تحرمها”.