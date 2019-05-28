عشراوي: واشنطن تحاول استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب

القدس المحتلة-سانا

جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التأكيد على رفض الفلسطينيين المشاركة في الورشة الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة إلى عقدها في البحرين الشهر القادم ضمن مؤامرة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت عشراوي وفق ما نقلت عنها وكالة معا اليوم: إن الدعوة للورشة تأتي في سياق السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه وضمن انحياز واشنطن ودعمها غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول استبدال المنظومة الدولية بشريعة الغاب وتصفية القضية الفلسطينية وإحباط أي محاولة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني على أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس.

وبينت عشراوي أن ورشة البحرين تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم الحرب وسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين ونهبها أراضيهم لإقامة مستوطنات عليها مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحقهم.