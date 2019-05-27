اللاذقية مساء اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لقاء الأحزاب اللبنانية: الجيش السوري سيقضي على الإرهاب
2019-05-27
الراعي يجدد دعوته إلى مساعدة المهجرين السوريين للعودة إلى وطنهم
2019-05-27
شخصيات روسية: روسيا وسورية تكافحان الإرهاب الدولي
2019-05-27
لحود: الحرب الإرهابية على سورية لم تنل من صمودها
2019-05-27
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الهند يعقد مؤتمره السنوي
2019-05-26
منصور: سورية القاعدة الأساسية للنضال بوجه قوى العدوان والهيمنة
2019-05-25
كوبا تجدد دعمها الثابت لسورية في مواجهة الحرب الإرهابية
2019-05-25
محليات
الوزير نداف: مستعدون لاستلام كامل محصول القمح.. العمل جار لإعداد مشروع قانون لإحداث شركة للمخابز
2019-05-27
اختصاصات جديدة للتعليم التقاني وتحديث مناهج الكليات الطبية
2019-05-27
جامعة دمشق تمدد قبول طلبات إعادة الارتباط والتسجيل في التعليم المفتوح
2019-05-27
جهود حثيثة يبذلها رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق
2019-05-27
سوق الدبلان بحمص ينبض بالحياة
2019-05-27
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص والحسكة
2019-05-27
رحيل الباحث الجيولوجي فواز الأزكي
2019-05-27
رياضة
نادال يهزم هانفمان في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-27
أستون فيلا يعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز
2019-05-27
الفيفا يعاقب الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي بالإيقاف مدى الحياة
2019-05-27
تسيسكا موسكو يعلن رحيل مهاجمه هرنانديز
2019-05-27
اختتام بطولة رمضانيات لفروسية قفز الحواجز
2019-05-27
للمرة الأولى في تاريخه.. الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
2019-05-27
انترناسيونالي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على إمبولي
2019-05-26
اقتصاد
تشكيلة منوعة وحسومات لافتة في بازار ليالي رمضان
2019-05-27
زراعة نحو 42 ألف غرسة توت في مصياف لإنعاش تربية دودة القز
2019-05-27
محلج الوليد ينتهي من حلج كامل الأقطان المستلمة من المنطقة الشرقية
2019-05-27
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
2019-05-27
السورية للحبوب في الحسكة: المطاحن جاهزة لاستلام 700 طن يومياً
2019-05-27
صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية
2019-05-27
تقديرات بإنتاج 192 طناً من الكرز في القنيطرة
2019-05-26
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