المحبة تجمعنا.. فعالية تجمع أهالي الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على مأدبة إفطار

دمشق-سانا

في إطار التكافل الاجتماعي والاهتمام باحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم في المجتمع أقيمت اليوم فعالية (المحبة تجمعنا) تضمنت إفطارا لأسر الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

وخلال الفعالية التي أقامتها شركة (أفكار) للخدمات الاستشارية والتسويقية بالتعاون مع جمهورية انغوشيا الروسية بمقر جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي في مساكن برزة بدمشق أشارت جميلة العلي في لقاء مع سانا إلى أهمية المبادرة في تواصل أهالي الأطفال مع بعضهم ومع إدارة الجمعية وتواصل الأطفال فيما بينهم مبينة أن حفيدها الطفل صالح مصطفى يرتاد الجمعية منذ أربع سنوات لمعالجته فيزيائيا من مرض أثر على المشي وهو يتماثل للشفاء.

بدورها بسمة الحسن والدة الطفل ميار سالمة أكدت أهمية المبادرات الاجتماعية والإنسانية لتعزيز التواصل مشيرة إلى أنها تزور الجمعية منذ (8) أشهر لمعالجة بنها المصاب بشلل دماغي رباعي وإنها تحضر جلسات التوعية والدعم.

مساعد ومستشار رئيس جمهورية أنغوشيا الدكتور لؤي يوسف أكد أنها مبادرة رمزية ودليل على الاهتمام بأهالي الأطفال ومشاركتهم في الخيمة الرمضانية التي تقيمها جمهورية انغوشيا بمناسبة شهر رمضان المبارك مبينا أنهم سيقدمون 6 آلاف وجبة إفطار خلال الشهر بواقع 200 وجبة يوميا.

الدكتور ماهر آغا رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي أكد أن هذه المبادرة تزيد من ثقة الأهالي بأنفسهم وتواصلهم مع الآخرين وهي رسالة للأهالي بأننا نستطيع العمل كفريق واحد لما فيه خير ومصلحة الأطفال المرضى.

مدير العلاقات العامة في شركة أفكار أحمد عابدين أشار إلى أهمية تعزيز مفاهيم القيم التطوعية وخلق جو من الألفة والمحبة.