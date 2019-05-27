الجيش اليمني يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في الجوف

صنعاء-سانا

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الجوف وكبدتهم خسائر فادحة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن “القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقت صاروخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر الإسرائيلي بالحزم وحققت إصابة مباشرة” مضيفا أن وحدة أخرى تابعة للجيش اليمني تمكنت من إعطاب آلية عسكرية وقتل من كان على متنها في جبهة حام بمديرية المتون بالمحافظة ذاتها.

من جهة أخرى استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان بعدد من صواريخ الكاتيوشا غرب حيران بمحافظة حجة وذلك ردا على استمرار جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.

وكان عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودى قتلوا وأصيبوا في وقت سابق اليوم خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والجوف.