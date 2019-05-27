نادال يهزم هانفمان في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

باريس-سانا

فاز الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب على الألماني المتأهل من التصفيات يانيك هانفمان بثلاث مجموعات نظيفة 6-2 و6-1 و6-3 ليشق طريقه بسهولة اليوم للدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وارتكب نادال الذي يبحث عن اللقب الثاني عشر في الملاعب الرملية لرولان غاروس وتعزيز رقمه القياسي أحد عشر خطأ سهلا فقط في المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و57 دقيقة.

وحسن هذا الانتصار من سجل نادال على الملاعب الرملية لرولان غاروس إلى 87 انتصارا مقابل هزيمتين.

وسيلتقي نادال في المباراة المقبلة مع لاعب آخر متأهل من التصفيات هو الألماني يانيك مادن.