الأمم المتحدة تدين مجزرة قوات العدوان السعودي في تعز اليمنية

نيويورك-سانا

أدانت الامم المتحدة المجزرة التي أقدمت عليها قوات تحالف العدوان السعودي على محطة للوقود في مديرية ماوية بمحافظة تعز شرق اليمن يوم الجمعة الماضي وأدت إلى مقتل 12 مدنيا يمنيا.

ونقل موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عن ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قولها: إن “الخسائر في الأرواح البريئة ما زالت تتوالى في اليمن” مؤكدة إن هذا الاعتداء “ينتهك القانون الإنساني الدولي”.

من جهتها أدانت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان الغارات التي شنتها قوات العدوان السعودي على تعز يوم الجمعة الماضي مشيرة إلى أنه “لا يوجد مكان آمن في اليمن بعد هذه الغارات”.

وقالت فور إن “الأطفال الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين أربعة و14 عاما ما يزيد من عدد الضحايا في هذا البلد الذي مزقته الحرب” محذرة من أن الأرقام الفعلية للقتلى “من المرجح أن تكون أعلى”.

ومنذ آذار 2015 أكدت منظمة اليونيسيف أن ما لا يقل عن 7300 طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في اليمن الذي يشهد عدوانا متواصلا عليه يقوده النظام السعودي منذ عام 2015.

واستشهد 12 مدنيا يمنيا على الأقل بينهم أطفال وأصيب آخرون في مجزرة جديدة للعدوان السعودي في محافظة تعز يوم الجمعة الماضي وذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمنى في مختلف المحافظات وسط صمت دولي مخز.