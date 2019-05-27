الراعي يجدد دعوته إلى مساعدة المهجرين السوريين للعودة إلى وطنهم

بيروت-سانا

جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي دعوته المجتمع الدولي إلى مساعدة المهجرين السوريين على العودة إلى وطنهم.

وقال الراعي في تصريح اليوم “إن الدول المعنية مباشرة بوضع حد لحالة اللا استقرار والحروب والنزوح والدمار الثقافي والمادي في عدد من دول المنطقة غير مهتمة بإنهاء الأزمات فيها” مشيرا إلى أن هذه الدول لها مصالحها الخاصة وتطلعاتها السياسية والاقتصادية التي لا تحاكي القيم الإنسانية.

وكان الراعي أكد في نيسان الماضي أن بعض الجهات الدولية لا ترغب في عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم خدمة لمصالحها السياسية.