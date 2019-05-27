الفيفا يعاقب الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي بالإيقاف مدى الحياة

زوريخ-سانا

رفضت لجنة الطعون التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم التماسا تقدم به ماركو بولو ديل نيرو الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة ضد ايقافه مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة.

وجاء في بيان صدر عن الفيفا وفق ما ذكرت رويترز “إن ديل نيرو انتهك قواعد الاخلاقيات بشأن بنود كالرشوة وتقديم وقبول هدايا إضافة إلى وجود تعارض في المصالح والولاء للمؤسسة وانتهاك القواعد العامة للسلوك”.

وأكدت لجنة الطعون أيضا توقيع غرامة بقيمة مليون فرنك سويسري على ديل نيرو الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.