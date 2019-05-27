تسيسكا موسكو يعلن رحيل مهاجمه هرنانديز

موسكو-سانا

كشف المكتب الصحفي لنادي تسيسكا موسكو لكرة القدم أنه أنهى عقد المهاجم الأوروغواياني هرنانديز بالتراضي، بعد أقل من عام على انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الروسي، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وشارك هرنانديز في 15 مباراة مع تسيسكا موسكو في الموسم (2018-2019) في جميع البطولات وسجل خلالها ثلاثة أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

وفي وقت سابق، لم يستبعد بابلو بينتانكور وكيل اللاعب انتقال هرنانديز إلى صفوف فريق روسي آخر.

يذكر أن المهاجم الأوروغواي البالغ من العمر 28 عاما انضم إلى صفوف تسيسكا موسكو في آب 2018 في صفقة انتقال حر.