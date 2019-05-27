الوزير نداف: مستعدون لاستلام كامل محصول القمح.. العمل جار لإعداد مشروع قانون لإحداث شركة للمخابز

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته السابعة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل ومهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول وضع آليات جديدة لضبط فوضى وارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وزيادة عدد المراقبين والاهتمام بشكاوى المواطنين والتركيز على آلية عرض أسعار السلع بشكل صحيح.

وطالب عدد من الأعضاء بإجراء مسابقة لتعيين عمال الأفران والاهتمام بجودة رغيف الخبز ووزن الربطة ونوعية الطحين المقدم للأفران ومنح تراخيص للمخابز الخاصة وإعادة النظر بتوزيعها جغرافيا لافتين إلى ضرورة تعزيز التدخل الإيجابي لصالات السورية للتجارة مع إحداث منافذ لها في الأرياف والإسراع بإنجاز المجمعات التنموية بعدد من المناطق.

وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب التأخر في ترخيص معمل العصائر في اللاذقية وعن مراحل العمل بإحداث مخبز احتياطي في حي الزهراء بحمص والسبخة الاحتياطي وإمكانية إعادة النظر بشروط منح تراخيص الدواجن.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف بين أن الوزارة اتجهت إلى زيادة عدد المتعاقدين من عناصر التموين وتحديد دوريات نوعية للمواد الغذائية والمحروقات مشيراً إلى تنظيم 16519 مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منذ بداية العام كاشفاً أنه سيتم قريباً افتتاح مركز خدمة المواطن والعمل على أتمتة أعمال المؤسسة السورية للحبوب ومشروع ربط الشركة السورية للتجارة مع صالاتها ومستودعاتها.

وذكر نداف أن العمل جار لإعداد مشروع قانون لإحداث شركة للمخابز بهدف تطوير عملها مؤكداً الجهوزية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام كامل محصول القمح من مختلف المناطق بما فيها غير الآمنة مبيناً أن الوزارة وعبر صالاتها على استعداد للتدخل الإيجابي عند انخفاض سعر أي منتج زراعي بهدف حماية وتشجيع الفلاح عبر إضافة 15 بالمئة إلى سعر التكلفة مشيراً إلى العمل لاستجرار كامل محصول التفاح من السويداء.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أوضح الوزير نداف أن عملية استيراد كميات إضافية من القمح مستمرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن استيراد 100 ألف طن من مادة السكر وسيتبعها استيراد كميات من مادة الرز.

وأشار الوزير نداف إلى أن تكلفة إقامة مجمع تنموي تزيد على 15 مليار ليرة فيما أكد في موقع آخر دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مع إلغاء الخاسرة منها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.

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