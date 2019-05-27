تشكيلة منوعة وحسومات لافتة في بازار ليالي رمضان

طرطوس-سانا

تنوعت معروضات بازار ليالي رمضان الذي انطلقت فعالياته في صالة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري يوم السبت الماضي ويستمر على مدى عشرة أيام حيث ضمت منتجات غذائية وألبسة ومنظفات وأدوات تجميل وإكسسوارات وحلويات ومستلزمات الضيافة.

ولفتت سلام ياسين المدير التنفيذي لمؤسسة الجميل للمعارض والمؤتمرات الدولية إلى أن البازار يقام بمشاركة 35 شركة من محافظات حلب ودمشق وحمص واللاذقية وطرطوس إضافة إلى سبع مشاركات فردية من حرفيين وذوي شهداء.

وأشارت ياسين إلى أن الشركات المشاركة تقدم العديد من العروض والهدايا وحملات التذوق والحسومات التي تصل إلى 60 بالمئة وحسومات خاصة وهدايا مميزة لذوي الشهداء.

سامح خصيم من مدينة حلب يشارك للمرة الثانية في طرطوس بتشكيلة إكسسوارات من الذهب الروسي رأى في البازار فرصة لترويج منتجاته إضافة إلى كونه لمة اقتصادية تجمع مختلف المنتجات والسلع التي يحتاجها كل بيت.

واعتبر علاء مصة ممثل شركة طارش للمنظفات من محافظة طرطوس أن إقامة البازار في شهر رمضان المبارك مساحة لتنشيط حركة السوق بالمحافظة وخلق نوع من المنافسة بين الشركات المشاركة.

بدورها تعرض شركة أبناء عبد الله يحيى للألبسة الجاهزة من محافظة حمص بضاعتها أمام المستهلكين بشكل مباشر وبينت رحاب حراس ممثلة الشركة أنهم يجدون بهذه النشاطات سوقاً جيدة لتصريف منتجاتهم.

ويشارك مجموعة من الحرفيين بالبازار بهدف إضافة لمسة تراثية وفنية كما قال الحرفي محسن العجي في حين اعتبرت الحرفية لينا ريتشي المتخصصة بصناعة مواد التجميل من المواد الطبيعية وبطريقة يدوية أن إقبال الناس على شراء هذه المواد يأتي بعد معرفتهم بقيمتها العالية.

وعبر عدد من الزوار عن إعجابهم لما يقدمه البازار من عروض وهدايا وتخفيض في الأسعار.

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