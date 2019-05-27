بازار ليالي رمضان بطرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لحود: الحرب الإرهابية على سورية لم تنل من صمودها
2019-05-27
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الهند يعقد مؤتمره السنوي
2019-05-26
منصور: سورية القاعدة الأساسية للنضال بوجه قوى العدوان والهيمنة
2019-05-25
كوبا تجدد دعمها الثابت لسورية في مواجهة الحرب الإرهابية
2019-05-25
إدريس: الإجراءات الاقتصادية القسرية محاولة فاشلة لخنق سورية
2019-05-24
الدفاع الروسية تنفي مزاعم واشنطن حول استخدام السلاح الكيميائي في إدلب
2019-05-24
أحزاب لبنانية: رعاة الإرهاب يعملون على إطالة أمد الحرب على سورية
2019-05-24
محليات
جهود حثيثة يبذلها رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق
2019-05-27
جامعة دمشق تمنح الطلاب الحديثين والقدامى مهلة جديدة للتسجيل
2019-05-27
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص والحسكة
2019-05-27
رحيل الباحث الجيولوجي فواز الأزكي
2019-05-27
محافظة دمشق تحدد أماكن ألعاب الأطفال في العيد
2019-05-27
الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2019-05-27
جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية لتعيين المعيدين
2019-05-26
رياضة
اختتام بطولة رمضانيات لفروسية قفز الحواجز
2019-05-27
للمرة الأولى في تاريخه.. الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
2019-05-27
انترناسيونالي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على إمبولي
2019-05-26
الطليعة يتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة القدم
2019-05-26
إيطاليا والسنغال إلى الدور الثاني في مونديال الشباب
2019-05-26
بوتابوفا تتأهل للدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-26
فيدرر يستهل مشواره في رولان غاروس بفوز مريح على سونيجو
2019-05-26
اقتصاد
تشكيلة منوعة وحسومات لافتة في بازار ليالي رمضان
2019-05-27
زراعة نحو 42 ألف غرسة توت في مصياف لإنعاش تربية دودة القز
2019-05-27
محلج الوليد ينتهي من حلج كامل الأقطان المستلمة من المنطقة الشرقية
2019-05-27
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
2019-05-27
السورية للحبوب في الحسكة: المطاحن جاهزة لاستلام 700 طن يومياً
2019-05-27
صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية
2019-05-27
تقديرات بإنتاج 192 طناً من الكرز في القنيطرة
2019-05-26
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