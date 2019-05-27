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مراسل سانا: وحدات من الجيش تدمر أوكاراً لإرهابيي “جبهة النصرة” في أطراف بلدتي كفرنبل وترملا بريف إدلب

2019-05-27

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