قوات العدوان السعودي تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وقصفت فجر اليوم منطقة 7 يوليو السكنية بالمدفعية والرشاشات والأسلحة المختلفة ملحقة أضرارا كبيرة بالمنازل.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن قوى العدوان قصفت بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس فيما واصلت طائراته التجسسية التحليق في أجواء عدد من مديريات المحافظة.

إلى ذلك تمكن الجيش واللجان الشعبية أمس من استعادة أحد المواقع التي كان مرتزقة الجيش السعودي قد تمركزوا فيها قبالة نجران في جبهة الصوح من خلال عملية هجومية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكان الجيش واللجان الشعبية اليمنية تصدوا أمس لزحف لمرتزقة العدوان السعودي فى جبهة الضباب بتعز ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

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