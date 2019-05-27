جهود مكثفة لتخفيض الفاقد الكهربائي بحمص

حمص-سانا

تبذل الشركة العامة لكهرباء حمص جهودا مكثفة لتخفيض الفاقد تتمثل في زيادة عدد جولات اللجان المختصة للكشف على العدادات وضبط عملية التأشير إلى جانب معالجة هبوط الجهد.

مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه في إطار ضبط حالات الاستجرار غير المشروع ومكافحته تم تكثيف جولات اللجان المختصة على فترتين صباحية ومسائية وبلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع منذ بداية العام الحالي 777 ضبط عداد أحادي و33 ضبط عداد ثلاثي و3 مراكز تحويل إلى جانب ضبط عملية التأشير من خلال لجان مراقبي التأشير.

وبين الحسن أنه تتم معالجة هبوط الجهد من خلال تركيب محولات جديدة حيث تم منذ بداية العام الحالي تركيب 22 محولة وتحسين استطاعة 28 محولة موضوعة بالخدمة فيما بلغ عدد المحولات المصانة 35 مقابل إنشاء خطوط توتر متوسط هوائي 2ر911 كم وأرضي 6ر983 كم واستبدال وإعادة تأهيل هوائي 15 كم واستبدال وإعادة تأهيل كابلات 2389 م وصيانة هوائي 28ر36 كم وصيانة كابلات 374 م وإنشاء خطوط توتر منخفض هوائي 2ر25 كم واستبدال هوائي 1ر9 كم وصيانة أرضي 1ر156 كم.

ولفت إلى أن الطاقة المعدة للاستهلاك خلال عام 2018 بلغت بحدود مليارين و800 كيلو واط ساعي فيما بلغت نسبة الفاقد خلال العام نفسه 20ر15 بالمئة وكانت الطاقة المعدة للاستهلاك خلال عام 2017 بحدود مليار و548 كيلو واط ساعي ونسبة الفاقد خلال نفس العام 20ر18 بالمئة.

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