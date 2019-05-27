قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن القدس المحتلة والخليل وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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