الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في تعز

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون اليوم أثناء هجوم فاشل على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر عسكري قوله “سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية لزحف في جبهة الضباب بتعز” مؤكدا أن وحدة المدفعية التابعة للجيش اليمني ضاعفت من خسائر مرتزقة العدوان.

وكان خمسة من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب 16 آخرون أمس في تعز جراء قصف لقوة الإسناد المدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية.

من جهة اخرى استعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية هجومية أحد المواقع التي كان مرتزقة العدوان السعودي قد تمركزوا فيه قبالة نجران مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن “الجيش واللجان تمكنوا من استعادة أحد المواقع وتدمير آلية واغتنام أسلحة في جبهة الصوح بعملية هجومية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة”.

كما تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية لزحف لمرتزقة العدوان السعودي بمحافظة البيضاء وكبدوهم خسائر بشرية كبيرة.